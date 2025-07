Araçatuba brilha no Tênis e fatura a prata nos Jogos Regionais

A cidade de Araçatuba celebrou uma importante conquista no Tênis de Campo masculino dos 67º Jogos Regionais. Representando o município com garra, os atletas Murilo Honda Jara e Pedro Henrique Negocia Machado chegaram à grande final da competição, disputada na última quarta-feira, 9, nas quadras do Assary Clube de Campo, em Votuporanga.

Na partida decisiva, enfrentaram a forte equipe de São José do Rio Preto e, apesar da dedicação, foram superados por 2 sets a 0. Com o resultado, a dupla araçatubense garantiu a medalha de prata e o título de vice-campeã da categoria.

A atuação segura da equipe, sob orientação do técnico Caue Barros Teixeira, reforça o crescimento do esporte na cidade.