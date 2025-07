AEA realiza jogo-treino técnico contra Mirassol e visa ajustes

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) participou, na manhã dessa quinta-feira, 10, de um jogo-treino com o Mirassol Futebol Clube, equipe que atualmente integra a Série A do Campeonato Brasileiro. O encontro ocorreu no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o “Maião”, em Mirassol.

O treino fez parte do cronograma técnico da AEA e foi utilizado como ferramenta de avaliação do elenco, permitindo ajustes pontuais antes da continuidade da Copa Paulista 2025. A equipe titular de Araçatuba atuou no primeiro tempo, enquanto o segundo tempo foi reservado para observações táticas e testes com o grupo de apoio.

Por se tratar de uma atividade voltada exclusivamente ao desenvolvimento técnico, o placar do jogo não foi divulgado, conforme acordo entre as comissões dos dois clubes.