Birigui abre inscrições para curso gratuito de operador e gestão

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Birigui, por meio do programa Qualifica SP – Novo Emprego, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura e o Sest/Senat.

Uma das capacitações oferecidas é para o curso de Operador de Empilhadeira, que contará com 30 vagas disponíveis. As aulas serão presenciais, no período noturno, com carga horária de 74 horas. O curso tem como foco a formação de profissionais aptos a atuar na movimentação e organização de cargas, com ênfase no uso seguro e correto do equipamento. As aulas ocorrerão das 18h30 às 22h30, nas instalações da Fateb, localizada na rua Antônio Simões, nº 4, no Centro.

Também está disponível o curso de Gestão de Pessoas, com outras 30 vagas. As aulas acontecem à tarde, das 13h às 17h, com carga horária de 70 horas. A formação oferece aos participantes uma visão ampla sobre o papel da liderança, rotinas e práticas do setor de recursos humanos.