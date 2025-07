Rocam prende homem que matou ex-companheira com 24 facadas; VÍDEO

Repercussão e punição

A cidade de Araçatuba ficou abalada com a brutalidade do crime, que mais uma vez expõe a urgência no enfrentamento à violência de gênero. A pena para o crime de feminicídio pode variar entre 20 e 40 anos de prisão. Enquanto isso, a Polícia Civil segue com as investigações, incluindo a apuração do homicídio em Taboão da Serra, o que pode agravar ainda mais a situação criminal do acusado.