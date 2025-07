Três adultos e um menor são detidos por tráfico em Clementina

Policiais militares detiveram quatro suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Planalto, em Clementina, durante patrulhamento na terça-feira, 8. A equipe foi acionada após denúncia sobre movimentação suspeita nas proximidades de uma praça da região.

No local indicado, os policiais encontraram quatro indivíduos em frente a uma residência. Um deles foi flagrado repassando um objeto a outro, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal, foram localizadas duas porções de maconha com um dos abordados.

Três dos suspeitos residiam na casa e autorizaram a entrada da equipe. Durante buscas no interior do imóvel, foram apreendidas mais 19 porções de maconha, somando 400 gramas, além de uma balança de precisão, faca, tesoura, anotações com registros de vendas e R$ 227 em dinheiro.