Mais de 520 kg de drogas são apreendidos em carro roubado

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nessa quarta-feira , 9, mais de meia tonelada de drogas transportadas em um carro roubado, durante uma abordagem na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Álvares Machado, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. Um jovem de 19 anos, que viajava como passageiro, foi preso em flagrante. O condutor conseguiu fugir a pé em direção a uma área de mata e não foi localizado.

De acordo com a corporação, o veículo, com placas de Dourados (MS), despertou suspeita ao trafegar em alta velocidade no sentido interior–capital. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga.

O carro foi abandonado às margens da rodovia, e os dois ocupantes tentaram escapar correndo. O passageiro foi detido ainda na região. No interior do automóvel, foram encontrados 566 tabletes de maconha, totalizando 502,870 kg, além de 79 pacotes de skunk, com peso de 18,680 kg. Ao todo, foram apreendidos 521,550 kg de entorpecentes.