Araçatuba antecipa 13º salário de servidores na sexta-feira

A Prefeitura de Araçatuba informou que a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais será paga nesta sexta-feira, 11. O adiantamento deve alcançar mais de 5.600 funcionários ativos da administração direta, com impacto estimado de R$ 13 milhões na economia local.

Além do 13º, o vale-alimentação, no valor de R$ 1.070, será liberado aos servidores na terça-feira seguinte, dia 15. Os depósitos serão realizados diretamente nas contas dos trabalhadores ao longo do dia, sem descontos aplicados nesta primeira metade do benefício, conforme determina a legislação trabalhista.

Segundo a administração, o pagamento antecipado tem como objetivo organizar o fluxo financeiro da gestão e contribuir com a movimentação econômica do município, principalmente no comércio. A segunda parcela do 13º deve ser quitada até o fim do ano.