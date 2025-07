PM Rodoviária recebe 25 novas viaturas para reforço na região

A Polícia Militar Rodoviária passou a contar com 25 novas viaturas para patrulhamento da rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre os municípios de Bauru e Castilho. Os veículos foram entregues nesta semana pela concessionária Via Rondon, responsável pelo trecho concedido, conforme previsto em contrato firmado com o governo estadual por meio da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

A substituição dos veículos antigos, que estavam há cerca de três anos em operação, deve renovar parte da frota do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, sediado em Bauru e responsável por fiscalizar a malha viária da região de Araçatuba.

As viaturas serão utilizadas em ações de patrulhamento, fiscalização e apoio a ocorrências ao longo da rodovia, que possui tráfego intenso de veículos leves e pesados. A expectativa, segundo o comando do batalhão, é que a atualização da frota contribua para ampliar a presença ostensiva e melhorar a resposta operacional em situações de emergência.