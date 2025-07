Expoagro celebra 88 anos com festa, tradição e agronegócio

Neste fim de semana, dias 12 e 13 de julho, Andradina volta a respirar a tradição do campo com a realização da Expoagro, no Recinto de Exposições Miguel Rodrigues da Silva. O evento marca as comemorações pelos 88 anos da cidade e reúne cultura, gastronomia, entretenimento e negócios voltados ao agronegócio.

Além dos shows musicais, a Expoagro se consolida como um importante espaço de valorização da agricultura familiar e da produção rural da região. A feira abre espaço para produtores e empresas apresentarem seus serviços, produtos e inovações, fortalecendo a economia do campo.

Segundo o secretário de Agricultura, Fabrício Mazotti, a exposição é um reflexo da força do agronegócio local e uma homenagem àqueles que impulsionam o setor. A programação também conta com atrações culturais, comidas típicas e atividades que preservam e celebram as raízes da cidade.