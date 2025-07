Novos conselheiros de Juventude e Transporte tomam posse

A Prefeitura de Araçatuba empossou, nessa terça-feira, 8, os novos membros dos conselhos municipais de Políticas Públicas para Juventude (Comjuve) e dos Usuários de Transportes de Passageiros (Comutransp). A cerimônia, realizada no Salão Azul do Paço Municipal, marcou o início do mandato dos conselheiros para o biênio 2025-2027.

O evento contou com a presença da vice-prefeita Nice Zucon, do secretário de Governo Marcelo Teixeira, do vereador João Pedro Pugina e do assessor executivo da Secretaria de Assistência Social, Vitor Checon.

Durante a solenidade, Nice destacou a importância da atuação dos conselhos na construção de políticas públicas que atendam efetivamente às demandas da população. “Os conselhos são instrumentos essenciais para ajudar a administração municipal a desenvolver ações que impactam a vida das pessoas”, afirmou.

Composição e atuação dos conselhos