Araçatuba conquista ouro no vôlei de praia feminino no Regionais

A equipe feminina de vôlei de praia de Araçatuba brilhou nos 67º Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva e conquistou a medalha de ouro na competição realizada entre os dias 6 e 8 de julho, em Votuporanga. Com o título, as atletas também garantiram classificação para os Jogos Abertos do Interior, uma das principais competições esportivas do Estado.

A grande final, disputada no Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho, foi marcada por emoção e superação. Após perderem o primeiro set por 21 a 15, as araçatubenses reagiram com força, venceram o segundo set por 21 a 16 e fecharam o tie-break em um apertado 19 a 17.

As campeãs Ana Lucia Teixeira da Silva, Caroline Diniz de Oliveira e Raissa Carvalho Duarte representaram Araçatuba sob a orientação da treinadora Ana Paula Mantovanelli.