Araçatuba vai retomar Zona Azul com as mesmas tarifas

Com a retomada do sistema, o tempo máximo de permanência nas vagas continuará sendo de duas horas, com opções para estacionar por meia hora, uma hora ou uma hora e meia. Os valores permanecem os mesmos:

A Prefeitura de Araçatuba decidiu manter os valores das tarifas do estacionamento rotativo, conhecidos como Zona Azul, vigentes até outubro do ano passado, quando o serviço foi suspenso após o fim do contrato com a empresa Arapark, então responsável pela gestão.

O novo sistema abrangerá aproximadamente 1.700 vagas distribuídas pelas ruas e avenidas da cidade, sendo 1.291 delas rotativas remuneradas. O restante será destinado a motos, idosos, pessoas com deficiência, embarque e desembarque, e áreas específicas para carga e descarga.

Os usuários poderão pagar eletronicamente ou presencialmente, e a fiscalização contará com o apoio de tecnologias como videomonitoramento realizado por agentes de trânsito. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o objetivo é otimizar o uso das vagas, reduzir congestionamentos, facilitar o acesso ao comércio local e melhorar a mobilidade no centro da cidade.

A concessão do sistema terá validade inicial de dez anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O primeiro passo do processo foi dado com a publicação da justificativa que antecede a licitação, divulgada no Diário Oficial do Município na última terça-feira (8). O documento, assinado pelo secretário de Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, cumpre a exigência da Lei Federal nº 8.987/95 e formaliza o início do processo de concessão.