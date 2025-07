Ex-diretor de presídio acusado de abuso é absolvido

A Justiça paulista anulou a condenação de José Antônio Rodrigues Filho, ex-diretor geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba , acusado de beneficiar presos em troca de favores sexuais, após a alteração da lei de improbidade administrativa em 2021. A nova legislação, que exige comprovação de dolo para caracterização do ato de improbidade, tornou obsoletas as acusações que embasaram o processo contra Rodrigues Filho.

Em primeira instância, Rodrigues Filho foi condenado a perda de função pública, multa civil e suspensão dos direitos políticos, com base em gravações telefônicas autorizadas pela Justiça. No entanto, sua defesa contestou a acusação, ressaltando a ausência de provas concretas de que tenha exigido ou imposto qualquer favor sexual, destacando que o ex-diretor não detinha poder decisório exclusivo para transferências.

No julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, com a nova lei, as condutas imputadas deixaram de ser consideradas atos de improbidade administrativa. O desembargador relator Spoladore Dominguez ressaltou que as Cortes Superiores vêm sedimentando o entendimento de que ações sem dolo específico não configuram improbidade, anulando assim a sentença condenatória.

A alteração legislativa representa um marco na definição do que constitui responsabilidade administrativa, exigindo comprovação inequívoca da intenção do agente público em lesar a administração. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão, que projeta novas interpretações e desafios para o combate à corrupção e má conduta no serviço público.