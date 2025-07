PF faz buscas em Penápolis contra pornografia infantil

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (9), dois mandados de busca e apreensão na cidade de Penápolis, no âmbito da Operação Panoptes 15, que investiga a distribuição de material de pornografia infanto juvenil pela internet.

De acordo com as informações da PF, o conteúdo ilegal estaria sendo disseminado supostamente por meio de uma empresa de fachada, utilizada para encobrir as atividades criminosas. Durante a ação, os agentes apreenderam diversos equipamentos eletrônicos, incluindo celulares, um computador, um pen drive, um HD e um SSD, que podem conter provas relacionadas à prática investigada.

Todo o material recolhido será submetido à perícia técnica na Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, que conduz as investigações. A análise dos dados digitais deve contribuir para o aprofundamento das apurações e possível identificação de outros envolvidos.