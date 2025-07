Araçatuba registra duas mortes em praças públicas no mesmo dia

Uma equipe da GCM chegou ao local quase simultaneamente com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), também acionado pelo denunciante. O médico do Samu realizou os primeiros procedimentos clínicos, mas apenas pôde constatar o óbito.

A primeira morte aconteceu na Praça Carlos Soares de Castro, popularmente conhecida como Praça da Fumaça, no bairro TV. A vítima foi identificada como Anderson Galdino Simões, de 44 anos. De acordo com informações da Prefeitura de Araçatuba, um morador acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) ao presenciar o momento em que o homem atravessou a rua, sentou-se em um banco e logo em seguida caiu no chão, aparentando estar passando mal.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou perícia técnica com apoio da Polícia Civil. O corpo de Anderson foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita.

Segunda morte no Jardim Jussara

No mesmo dia, outro caso semelhante foi registrado na Praça do Jardim Jussara, onde Emerson Luiz, de 48 anos, foi encontrado morto no início da tarde. Segundo informações da Polícia Militar, Emerson era conhecido na região e vivia em situação de rua. Ele foi visto deitado próximo a um banco desde as primeiras horas da manhã.

Frequentadores da praça perceberam que o homem não se mexia e tentaram acordá-lo, mas sem sucesso. O Samu foi acionado e, mais uma vez, o médico da ambulância constatou a morte no local. Não foram encontrados sinais de violência no corpo.

Casos serão apurados