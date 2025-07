Jovem que tentou matar bebê após parto em shopping recebe alta

A jovem de 18 anos que deu à luz no banheiro do shopping Praça Nova, em Araçatuba, e tentou tirar a vida da própria filha com um golpe no pescoço, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira, 7 de julho. Ela estava internada desde a última sexta-feira, 4, quando, logo após o parto, foi socorrida e encaminhada ao hospital junto com a recém-nascida, ambas ainda ligadas pelo cordão umbilical.

A bebê permanece internada, em observação, pois ainda necessita de cuidados médico-hospitalares. Segundo informações da equipe médica, o estado de saúde da criança é estável.

A mãe, presa em flagrante delito pelo crime de tentativa de infanticídio, ficou sob escolta policial enquanto recebia atendimento. No entanto, no sábado, 6 de julho, ela obteve liberdade provisória após passar por audiência de custódia.