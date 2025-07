Campeonato do Quarto de Milha adota reconhecimento facial

A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) implantou, pela primeira vez, o sistema de reconhecimento facial para o acesso ao 48º Campeonato Nacional do Quarto de Milha, um dos maiores eventos equestres do Brasil, que começou nesta terça-feira, 8 de julho, e segue até o dia 20, no Recinto Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba (SP).

A tecnologia de reconhecimento facial marca um avanço significativo no controle de entrada e saída do evento, trazendo mais segurança, agilidade e praticidade para visitantes, competidores, criadores e prestadores de serviço. O sistema, operado por uma empresa especializada, substitui os antigos QR Codes e adesivos, que poderiam ser facilmente extraviados ou apresentar falhas técnicas.

“Esse é um passo importante para facilitar a experiência do público. Com o reconhecimento facial, eliminamos a necessidade de materiais físicos, oferecendo um acesso mais rápido, seguro e sustentável”, explica Guilherme Nonato, Coordenador de Eventos da ABQM.

Como funciona o credenciamento com reconhecimento facial?