Justiça dá um ano para Estado garantir acessibilidade no IML

A sentença, publicada em 13 de junho, tem origem em ação proposta pelo promotor Joel Furlan, com base em laudo técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, após vistoria realizada em setembro de 2024. O relatório apontou uma série de barreiras arquitetônicas e obstáculos que comprometem ou inviabilizam o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao prédio.

As obras deverão atender à legislação vigente sobre acessibilidade e seguir as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em caso de descumprimento, a Justiça fixou multa diária de R$ 1 mil.

O Estado de São Paulo terá o prazo de um ano para elaborar projetos e executar as obras necessárias para garantir acessibilidade plena no prédio do IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba . A decisão é do juiz Danilo Brait, da Vara da Fazenda Pública da cidade, em resposta a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Entre os problemas identificados estão a ausência de sanitários adaptados e a inoperância do elevador, o que obriga usuários a utilizarem escadas sem corrimão para acessar o segundo piso do imóvel, localizado na rua Jordano Gotardi, no bairro Nova York.

Na petição inicial, o promotor destacou que a atual situação representa “o descumprimento do dever constitucional e legal do Estado para com as pessoas com deficiência desta cidade e região, uma vez que o órgão é regional, consistente em negar-lhes a liberdade de locomoção e o direito à saúde”.

Para o juiz Danilo Brait, não há justificativa plausível para a omissão do Estado, sobretudo diante do fato de que a lei estadual que determina a adaptação de prédios públicos vigora há mais de uma década. A decisão reforça o princípio da igualdade e o direito de todos os cidadãos a acessarem, sem restrições, os serviços públicos.