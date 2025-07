Araçatuba tem previsão de frio intenso e alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo aviso sobre a queda acentuada nas temperaturas que atinge várias regiões do interior paulista nesta semana. Em Araçatuba, os termômetros podem registrar mínimas em torno de 11°C até sexta-feira, 11, por conta da permanência de uma massa de ar frio sobre o estado.

O fenômeno também atinge cidades como Itapeva, onde são esperadas mínimas de 6°C, e Sorocaba e Bauru, que devem ficar próximas dos 8°C. Apesar de Araçatuba apresentar temperaturas ligeiramente mais altas, o órgão estadual alerta que os cuidados devem ser os mesmos adotados em áreas com frio mais rigoroso.

O alerta chama a atenção principalmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas em situação de rua e pacientes com doenças crônicas, que sofrem mais com os efeitos do tempo gelado.