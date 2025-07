Leãozinho leva a melhor nos clássicos Sub-11 e Sub-12 contra AEA

O domingo foi de festa para o Bandeirante de Birigui nas categorias de base. Em campo pelo Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-12, o Leãozinho venceu os dois confrontos contra a AEA, de Araçatuba, e garantiu pontuação máxima, incluindo os pontos extras nas cobranças de pênaltis.

Pelo Sub-11, o Bandeirante aplicou uma goleada por 4 a 0, com dois gols de Breno Panassi e outros dois de Vitalino. Já no Sub-12, o duelo foi mais equilibrado, mas o Leãozinho levou a melhor com um gol de Samuel, após pressionar e acertar a trave em três oportunidades. Nas duas categorias, o time de Birigui também venceu nas penalidades e somou mais um ponto em cada grupo.

Com os resultados, a equipe Sub-11 da AEA permanece na lanterna do grupo, com 6 pontos em seis jogos, uma vitória e saldo negativo de 11 gols. No Sub-12, a situação também é delicada: a equipe araçatubense segue na última posição, com 5 pontos, uma vitória e saldo de -7.