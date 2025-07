Maior competição de Quarto de Milha do país começa nesta terça

Uma das maiores competições do cavalo Quarto de Milha no Brasil começa nesta terça-feira, 8, no recinto Clibas de Almeida Prado. A 48ª edição do Campeonato Nacional será realizada até o dia 20, reunindo mais de 1.900 atletas e cerca de 3.400 animais em disputas de alto nível.

A premiação passa de R$ 4 milhões, entre troféus, fivelas e valores em dinheiro, distribuídos entre os vencedores de 18 diferentes categorias. O evento atrai participantes de todo o país e já se consolidou como referência esportiva, cultural e turística da região.

Além das competições, os visitantes poderão contar com uma infraestrutura completa: praça de alimentação, lojas e opções de lazer para toda a família. A presença do público deve impulsionar fortemente o comércio local, com aumento na demanda por hospedagem, alimentação e serviços.