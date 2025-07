Caminhão tomba em curva e espalha carga pela pista

Um caminhão que transportava peças automotivas tombou na manhã dessa segunda-feira, 7, em um trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no distrito de Espigão, município de Regente Feijó, a aproximadamente 120 km de Araçatuba. O acidente aconteceu no km 558,400 da via.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo trafegava acima da velocidade permitida e acabou tombando ao fazer uma curva. Apesar do impacto, o condutor, de 42 anos e residente em Botucatu, não sofreu ferimentos.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. A carga ficou espalhada, e a carreta foi parcialmente removida. A carroceria, no entanto, permaneceu no local por algum tempo.