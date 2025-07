Araçatuba convoca responsáveis por túmulos abandonados

A Prefeitura de Araçatuba publicou um aviso oficial nesta semana, pedindo que familiares ou responsáveis por túmulos esquecidos ou sem conservação no Cemitério Municipal Recanto da Paz entrem em contato com a administração. O objetivo é regularizar a situação de sepulturas que se encontram deterioradas, sem identificação ou sinal de cuidado há anos. O objetivo é regularizar túmulos sem identificação, sem manutenção ou em estado de abandono, além de aumentar a capacidade do cemitério para novos túmulos.

O edital vale tanto para jazigos perpétuos quanto provisórios, com destaque para os que apresentam ausência de dados ou sinais claros de abandono. Quem for responsável tem 30 dias para apresentar documentação ou autorizar a destinação dos restos mortais.

Também foram incluídas na convocação sepulturas provisórias, cedidas por até três anos, e que ainda guardam restos mortais. Nesses casos, é necessário procurar o cemitério e autorizar a transferência para o ossuário coletivo. As quadras afetadas estão listadas no edital, disponível no Diário Oficial do Município.