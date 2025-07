Coroados conquista bronze em Damas Feminino nos Jogos Regionais

O time de Coroados foi formado pelas atletas Isadora Nóbrega, Jennifer Moreira, Raisa Mastroto, sob orientação da professora Ilsa Mara. Também integraram a equipe as damistas Nuria Godoi, Maria Vitória e Lívia Palhota, que contribuíram para a conquista inédita no cenário esportivo regional.

A equipe feminina de Damas de Coroados brilhou nos Jogos Regionais 2025, garantindo o terceiro lugar na competição que reúne municípios de toda a região. As disputas aconteceram no Centro Social de Votuporanga , cidade-sede desta edição dos jogos.

A conquista foi celebrada com entusiasmo pela comunidade e pelas autoridades municipais. Em declaração, o prefeito de Coroados exaltou o desempenho das atletas.

“Essa medalha representa muito mais do que um pódio; ela simboliza o talento, a determinação e o orgulho de Coroados. Parabéns às meninas e a todos que acreditam no poder transformador do esporte. Vocês fizeram história para nossa cidade!”, destacou o prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco).

A professora e treinadora da equipe, Ilsa Mara, também expressou sua alegria com o resultado.

“Essa conquista é fruto de muito esforço, treino e, acima de tudo, amor pelo esporte. Ver nossas meninas no pódio é emocionante e inspirador. Que sirva de motivação para toda a juventude de Coroados!”