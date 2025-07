Homem de 48 anos é encontrado morto em praça de Araçatuba

Emerson Luiz, 48 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (7) em uma praça pública localizada no bairro Jussara, em Araçatuba. De acordo com as autoridades, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM após moradores perceberem que o homem, que estava deitado no local desde o período da manhã, permanecia imóvel mesmo após o horário do almoço. Diante da suspeita, populares chamaram a polícia e o serviço de resgate.

Uma equipe do Resgate esteve no local e constatou o óbito. A área foi isolada para a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizaram os primeiros levantamentos. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deverá indicar a causa da morte.