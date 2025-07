Comércio de Araçatuba terá abertura opcional no feriado

Os supermercados também poderão funcionar neste 9 de julho, desde que cumpram as exigências trabalhistas. As microempresas e pequenos mercados deverão pagar R$ 71,00 de diária aos trabalhadores, enquanto as grandes redes deverão pagar R$ 97,00. Todos devem fornecer lanche ou refeição adequada.

A jornada de trabalho para supermercados no feriado não pode ultrapassar seis horas, conforme determina a Convenção Coletiva.

Atenção ao Consumo e aos Direitos

A abertura parcial do comércio em datas comemorativas ou feriados tem sido uma prática comum, mas consumidores e trabalhadores devem estar atentos aos direitos e deveres envolvidos. As empresas que optarem por abrir devem garantir as condições legais previstas para o trabalho em feriados.