Suspeito de feminicídio em Penápolis é preso em Buritama

O acusado já possuía um histórico de violência doméstica contra a vítima e havia sido preso poucos dias antes por ameaça e agressões. Mesmo com uma medida protetiva em vigor, o autor descumpriu as determinações judiciais e cometeu o assassinato.

Prisão preventiva

Inicialmente, a Justiça havia negado o pedido de prisão. No entanto, com a gravidade do crime e o histórico de violência, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva no sábado (5), atendendo ao pedido do Ministério Público.

A rápida atuação da Polícia Militar permitiu que o acusado fosse localizado e preso em pouco mais de 48 horas após o crime. Ele responderá por feminicídio qualificado e pode enfrentar pena de até 40 anos de prisão. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.