EMEB Euza Neuza promove Festa Caipira aberta ao público

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Euza Neuza Marcondes Lários, localizada no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba , realiza nesta terça-feira (8), véspera de feriado, uma animada Festa Caipira aberta ao público.

A festa tem como objetivo fortalecer os laços entre a escola e as famílias, além de valorizar a cultura regional. "É uma oportunidade para celebrarmos juntos, com muita animação e alegria, mantendo vivas as tradições populares e o envolvimento da comunidade escolar", destacou o coordenador pedagógico da unidade.