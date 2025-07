Homem é flagrado com carro produto de crime no Lago Azul

Durante patrulhamento do 12º Baep no bairro Lago Azul, em Araçatuba, nesse sábado, 5, policiais militares identificaram um veículo com indícios de irregularidade. A equipe abordou um homem que estava nas proximidades do automóvel.

Após a checagem dos dados, foi constatado que o carro possuía registro por crime de receptação, o que motivou a condução do suspeito à delegacia para esclarecimentos.

Tanto o veículo quanto o homem foram levados à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.