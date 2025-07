Noroeste paulista lidera casos e mortes por síndrome gripal

Em Araçatuba, a baixa cobertura vacinal é motivo de preocupação. Até o fim de junho, apenas 38,54% do público prioritário foi imunizado, com 47.833 doses aplicadas — 33.752 em idosos, crianças e gestantes, e 14.081 na população geral. Autoridades alertam que a adesão aquém da meta de 90% pode intensificar a circulação de vírus respiratórios.

O noroeste paulista concentra, no estado, o maior número de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), entre elas, a H1N1. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, foram 36.196 casos e 3.095 mortes por SRAG em todo o estado, sendo 4.218 casos e 388 óbitos somente nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto .

As SRAG, causadas por vírus como coronavírus, H1N1, H3N2, influenza B e sincicial, seguem em alta e preocupam. Com oito dos dez municípios mais afetados localizados no noroeste paulista, a Secretaria recomenda reforço na vacinação e medidas simples como lavagem das mãos, uso de máscaras ao surgir sintomas e ambientes bem ventilados .