Justiça impede mãe de manter contato com a filha recém-nascida

A jovem de 18 anos, presa em flagrante por suspeita de tentar matar a própria filha recém-nascida dentro de um banheiro de shopping em Araçatuba, foi colocada em liberdade provisória neste sábado, 5, após audiência de custódia. Como condição imposta pela Justiça, ela não poderá se aproximar da bebê ou manter qualquer tipo de contato com a criança.

Conforme divulgado pela Folha da Região, a mãe teria dado à luz no banheiro e escondido a recém-nascida dentro de uma mochila, com sinais de lesão no pescoço e um saco plástico enrolado. Equipes de emergência encontraram também uma pá de jardinagem e duas tesouras na bolsa da jovem. Uma das hipóteses é que a investigada tenha tentado ferir a filha com um dos objetos.

A mãe e a criança foram socorridas e seguem em observação médica. A bebê passa bem e não corre risco de morte. A jovem, por sua vez, será indiciada por tentativa de infanticídio e deverá responder em liberdade, com medidas cautelares. Ela também não poderá deixar a cidade onde reside por mais de 15 dias sem comunicar previamente à Justiça.