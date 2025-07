AEA perde fora de casa em jogo marcado por gol anulado e pressão

Mesmo com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, a AEA sofreu o segundo gol na etapa final e teve um lance polêmico, quando um gol que poderia recolocar o time no jogo foi anulado pela arbitragem, gerando protestos da equipe visitante.

Com o resultado, o Grêmio Prudente assumiu a liderança do grupo, enquanto o Araçatuba segue com 6 pontos. A equipe folga na próxima rodada e volta a campo no dia 19, fora de casa, contra o Linense.