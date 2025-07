Rocam prende dois homens por tráfico no bairro Toselar em Birigui

Na busca pessoal do primeiro suspeito, os policiais encontraram uma embalagem com substância semelhante à cocaína. Em seus bolsos, foram localizadas outras 19 porções idênticas, totalizando 20 invólucros da droga.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes visualizaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais saindo de uma residência com um objeto nas mãos. Um veículo estacionado com o motor ligado, sem ocupantes, em frente à casa, chamou ainda mais a atenção da equipe. Durante a abordagem, outro homem correu para o interior do imóvel ao notar a presença dos policiais.

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (4), na Rua Gino Trevisan, no bairro Toselar, em Birigui . A prisão foi realizada por equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) durante patrulhamento pela região.

A equipe realizou então uma averiguação dentro da residência, onde o segundo indivíduo foi abordado. Com ele, havia apenas uma carteira com R$ 100,00. No entanto, buscas no imóvel revelaram uma quantidade significativa de drogas e materiais usados para preparo e embalo:

1 pote com 50 porções de substância semelhante à cocaína;

1 pote com aproximadamente 400 gramas da mesma substância a granel;

1 balança de precisão;

2 peneiras com resquícios da droga;

710 embalagens plásticas tipo ziplock vazias;

2 potes plásticos utilizados no preparo.

Além das drogas e materiais, uma motocicleta registrada em nome de um dos indivíduos também foi localizada no local.

Diante da materialidade e dos indícios, ambos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Os policiais utilizaram algemas por fundado receio de fuga, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.