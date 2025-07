Após atrasos e transtornos, Engenheiro Taveira pode ter asfalto

A Construtora Vilarinho, responsável pela drenagem, está concluindo a implantação de 3,2 mil metros lineares de galerias para solucionar os problemas históricos de alagamento no bairro, um dos mais antigos da cidade. Segundo a Prefeitura de Araçatuba, a empresa está finalizando os ajustes da drenagem, etapa que será seguida pela pavimentação asfáltica a cargo da Pérola Construtora Ltda., com previsão de duração de cerca de quatro meses.

O asfalto tão aguardado pelos moradores do bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba , finalmente deve se tornar realidade até o final deste ano. A obra, marcada por sucessivos atrasos e transtornos à população, começou com a instalação das galerias pluviais e agora se aproxima da fase de pavimentação.

A Construtora Vilarinho recebeu ordem de serviço em janeiro de 2024, com prazo inicial de seis meses para conclusão, ou seja, até julho do mesmo ano. No entanto, uma série de interrupções e atrasos ampliaram o cronograma, prejudicando a rotina dos moradores. Ruas esburacadas, dificuldade de trânsito, danos a residências, coleta de lixo comprometida e até acidentes envolvendo pessoas e veículos marcaram o cotidiano da comunidade.

Em janeiro deste ano, com a posse do prefeito Lucas Zanatta (PL), a Prefeitura intensificou as cobranças pela finalização da obra, que chegou a ter nova previsão de entrega para o fim de março. Apesar da promessa, mais uma vez o prazo não foi cumprido.

Obra parada e nova pressão da Prefeitura

Em abril, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Sandro Cubas, esteve no bairro e encontrou os trabalhos paralisados. Após conversa firme com representantes da Construtora Vilarinho, um novo compromisso foi assumido: concluir a drenagem até 23 de junho. A obra, porém, segue em sua etapa final neste início de julho.