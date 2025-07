Suspeito salta muro, tenta invadir casa e vai parar na delegacia

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba prendeu, na noite de quinta-feira, 3, um homem suspeito de tentar invadir uma casa na rua Mariz de Barros, bairro Vila São Paulo. O flagrante ocorreu por volta das 23h10, após o sistema de monitoramento da cidade identificar movimentação irregular dentro do quintal da residência.

Durante a troca de turno na base da Praça Rui Barbosa, agentes da GCM foram informados pelo COP (Centro de Operações) sobre a presença do suspeito no imóvel. Um vigilante noturno também relatou que dois indivíduos haviam fugido do local momentos antes.

Em patrulhamento pela região, a equipe localizou um dos suspeitos na avenida Genaro Frascino. Ele foi abordado e levado até a casa, onde a moradora o reconheceu como o homem que havia pulado o muro e tentado arrombar a porta da sala.