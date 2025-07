Penápolis e Birigui se destacam entre cidades que mais contratam

O Estado de São Paulo criou 310 mil empregos formais entre janeiro e maio deste ano, segundo levantamento da Fundação Seade, com base no Caged. No ranking das cidades com maior saldo de vagas, Penápolis aparece entre as 50 que mais contrataram em maio e Birigui está entre as 30 com melhor desempenho no acumulado dos primeiros cinco meses do ano.

A lista divulgada nessa quinta-feira, 3, mostra que Penápolis gerou 280 novos postos de trabalho no mês de maio, garantindo a 41ª colocação no estado. Já Birigui acumulou 1.940 contratações com carteira assinada entre janeiro e maio, ocupando o 26º lugar no ranking estadual.

Araçatuba não aparece em nenhum dos rankings.