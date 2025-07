Glicério celebra 100 anos da Matriz com bolo gigante e coral

Um dos destaques será o bolo de aniversário, com cerca de 100 metros, que será distribuído aos presentes. Outro momento especial será a apresentação de um coral formado por 100 crianças, que irão cantar o hino oficial da cidade na escadaria da igreja, reforçando o valor cultural do evento.

A programação tem início às 19h na praça central, onde será realizada uma missa em Ação de Graças e a inauguração de um novo Oratório na praça Francisco Costa Torres, em frente à igreja matriz. A celebração promete emocionar o público com elementos simbólicos e participação popular.

A cidade de Glicério promove nesta sexta-feira, 4, uma celebração especial em homenagem aos 100 anos da Paróquia Santa Terezinha. A festividade também faz parte das comemorações do centenário de emancipação política do município, que será oficialmente completado em 30 de dezembro deste ano.

De acordo com a Prefeitura, o evento contará com representantes da comunidade local, do distrito de Juritis e de municípios vizinhos. Segundo nota divulgada, a construção da igreja matriz, há um século, foi marco fundamental para a transformação de Glicério em cidade, como era tradição na época para elevação de povoado a município.