Araçatuba cresce 33% na abertura de empresas de tecnologia

Araçatuba registrou, no primeiro semestre de 2025, a abertura de 17 novas empresas no setor de tecnologia da informação, o que representa um aumento de 33,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dessas empresas atua com desenvolvimento de software, suporte técnico e serviços de TI.

A informação foi divulgada com base em dados da Receita Federal e do Caged, que também apontaram a criação de 58 novos postos de trabalho na área nos cinco primeiros meses do ano, um crescimento de 31,8% na comparação com 2024. As empresas se instalaram em diversas regiões da cidade, como Centro, Água Branca, Boa Vista, Califórnia, Concordia, Guanabara e Jardim Sumaré.

A maior parte das vagas foi gerada por companhias de consultoria e tecnologia, com destaque para áreas como desenvolvimento de software sob encomenda, sistemas personalizados e suporte técnico. O saldo positivo na geração de empregos mostra a força do setor na economia local.