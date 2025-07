Birigui lança feira de domingo com lazer e gastronomia em julho

A cidade de Birigui receberá, a partir deste domingo, 6, uma nova opção de lazer para as famílias durante o mês de julho. A iniciativa, chamada “Domingo é Dia de Feira”, será realizada no Parque do Povo e contará com barracas de alimentação, bebidas, artesanato e atrações para as crianças. O evento acontecerá sempre aos domingos, das 16h às 22h.

A proposta é transformar o parque, que já é um ponto de convivência da população, em um espaço ainda mais atrativo durante o período de férias escolares. Estarão disponíveis produtos como pastéis, caldo de cana, doces e outras delícias típicas, além de brinquedos e atividades para o público infantil.

A ação tem apoio da Prefeitura de Birigui, em parceria com comerciantes e artesãos locais, que também irão expor e vender peças de artesanato em tendas montadas especialmente para a ocasião.