Tráfico na Esquina Maluca: Justiça de Araçatuba condena mais sete

A Justiça de Araçatuba condenou mais sete pessoas investigadas pela Operação Ligações Perigosas, que revelou a atuação de um braço da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade, com tentáculos no tráfico de drogas e indícios de infiltração na política local. A ação penal tramitou na 2ª Vara Criminal de Araçatuba e as investigações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

Os condenados são:

Rafael Vinicius Vargas Sturaro e Felipe Silva, sentenciados a 18 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão;

Leandro de Aguilar Carvalho, condenado a 15 anos, 7 meses e 25 dias;

Cleber Fernandes da Silva, a 14 anos, 1 mês e 5 dias;

Paulo Giovane de Aguilar Carvalho, Gilmar Alves de Carvalho e José Augusto Pereira da Rocha, todos sentenciados a 4 anos, 9 meses e 5 dias de prisão.

"Esquina Maluca"

De acordo com o Ministério Público, o grupo operava a partir do bairro São José, em uma área conhecida como “Esquina Maluca”, com atuação estruturada e divisão de tarefas típicas de organizações criminosas. A investigação comprovou o envolvimento do grupo com crimes como formação de quadrilha, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.