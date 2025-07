Homem é condenado a 11 anos e 4 meses em júri por homicídio

O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quarta-feira (3), Dicram Rodrigues de Oliveira a 11 anos, 4 meses e 3 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato de William Pereira da Silva Melchior, de 27 anos. O julgamento foi presidido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda e contou com a atuação do promotor de Justiça Adelmo Pinho, que já antecipou que não irá recorrer da decisão.

O crime aconteceu na noite de 27 de outubro de 2023, por volta das 21h50, na Rua Antônio dos Santos Ribeiro, no bairro São Rafael, em Araçatuba. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Dicram perseguiu a vítima e a matou com golpes de arma branca, agindo com meio cruel e dificultando qualquer chance de defesa de William.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram por maioria a materialidade do crime, a autoria e também a presença da causa de diminuição de pena por violenta emoção. No entanto, uma das qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público — a que dificultava a defesa da vítima — foi afastada.