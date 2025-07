Foragido da Justiça é capturado em praça de Birigui

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 2, durante patrulhamento preventivo na rua dos Fundadores, em Birigui. A abordagem ocorreu após o indivíduo tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura policial nas proximidades de uma praça.

Conhecido nos meios policiais, o homem foi rapidamente alcançado e abordado pela equipe do Comando de Grupo Patrulha. Em consulta aos sistemas informatizados, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido no mesmo dia, 2 de julho de 2025, pelo crime de furto, com pena fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

Diante da situação, o homem foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado à autoridade policial.