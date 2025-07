Suspeito salta de moto e foge a pé, mas acaba preso em Penápolis

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira, 2, no bairro Cidade Jardim, em Penápolis. Ele tentou escapar da abordagem policial pulando de um mototáxi em movimento e fugindo a pé, mas foi alcançado por equipes da Polícia Militar.

Durante patrulhamento, os policiais desconfiaram da atitude do passageiro da moto e deram ordem de parada. O homem, ao notar a aproximação da viatura, desceu bruscamente do veículo e correu em direção a um terreno, onde dispensou uma sacola antes de ser detido.

Na abordagem pessoal, foi encontrado apenas um celular com o suspeito. No terreno, porém, os policiais localizaram a sacola descartada, que continha um tijolo de maconha, porções fracionadas da mesma droga, além de cocaína, crack, papel filme e uma tesoura, itens comumente usados no preparo para venda.