Câmara de Birigui discutirá amanhã obra paralisada no Paineiras

A Câmara Municipal de Birigui realizará amanhã, sexta-feira, 4, às 16 horas, sessão extraordinária para discutir projetos de interesse urbano, com foco principal na situação do bairro Parque das Paineiras, onde uma obra paralisada por determinação judicial. O caso gira em torno da alteração do zoneamento da área, aprovada no final de 2024 por meio de uma lei complementar que permitia atividades comerciais no local.

A construção de uma academia no bairro foi interrompida após a Prefeitura cumprir uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que suspendeu os efeitos da lei por entender que houve falha no processo legislativo. Segundo o Ministério Público, a mudança no uso do solo foi feita sem a realização de audiência pública, descumprindo exigências do Plano Diretor e do princípio da participação popular.

A nova proposta será analisada na forma do Projeto de Lei Complementar nº 13/2025, que revoga a norma anterior (LC nº 148/2024) e busca ajustar o zoneamento com base em novos estudos técnicos. A Prefeitura argumenta que vias como as avenidas José de Arruda Camargo, João Cernach e 9 de Julho já apresentam características mistas e que a regulamentação trará mais segurança jurídica, mobilidade urbana e ordenamento ao crescimento da cidade.