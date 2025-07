Onça-parda é encontrada morta na Assis Chateaubriand

Uma onça-parda (puma concolor) foi localizada morta às margens da rodovia SP-425 – Assis Chateaubriand, próximo ao km 278, no bairro Lajeadinho, em Penápolis. O animal teria sido vítima de atropelamento.

A ocorrência foi atendida por uma equipe de patrulhamento ambiental durante a Operação Impacto – São Paulo Sem Fogo, após um alerta sobre o felino avistado no acostamento, já sem vida. Técnicos do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) também estavam no local.

Diante da situação, a equipe ambiental entrou em contato com a Associação Mata Ciliar da Unesp de Araçatuba, que demonstrou interesse em receber o animal para fins acadêmicos.