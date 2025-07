Frio derruba doações e estoques de sangue caem 30% em Araçatuba

As baixas temperaturas do inverno têm provocado um impacto preocupante nos estoques de sangue do Hemonúcleo de Araçatuba, responsável por atender parte da região noroeste paulista. Segundo Aline Durante, da área administrativa da unidade, a queda nas doações chega a 30% nesta época do ano, colocando em risco o atendimento a pacientes de dezenas de municípios.

“Com a queda na temperatura, a gente percebe uma diminuição significativa no comparecimento de doadores, o que compromete o nosso estoque, especialmente dos tipos negativos”, afirma Aline. No momento, o tipo O negativo é o mais crítico.

Para tentar reverter esse cenário, o Hemocentro reforça o chamado à população saudável. Estão aptos a doar homens com mais de 50 kg e mulheres acima de 51 kg, com idade entre 18 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, desde que acompanhados por um responsável legal. Importante lembrar que a primeira doação precisa ser feita até os 60 anos.