Araçatuba abre seleção para músicos na Banda Bruno Zago

A iniciativa está alinhada ao Marco Regulatório do Fomento à Cultura (Lei Federal 14.903/2024), que regulamenta a concessão de bolsas culturais como forma de incentivo direto a agentes culturais. O objetivo é valorizar o artista local e promover o acesso democrático à produção musical no município.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 3 a 17 de julho, exclusivamente pelo site oficial da Secretaria de Cultura , onde também estão disponíveis o edital completo (nº 06/2025) e seus anexos.

A Prefeitura de Araçatuba , por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou nesta semana um chamamento público para seleção de 15 músicos interessados em integrar a Banda Municipal Bruno Zago. Os selecionados receberão bolsas culturais mensais no valor de R$ 2.033,00 e atuarão em ensaios e apresentações regulares promovidos pelo município.

Podem se candidatar músicos maiores de 18 anos com experiência comprovada no instrumento pretendido. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

3 vagas para trompete e trombone tenor;

2 vagas para saxofone alto, saxofone tenor e percussão/bateria;

1 vaga para trombone baixo, piano e baixo elétrico.

Os músicos selecionados deverão participar de ensaios semanais e até quatro apresentações por mês, com foco na difusão da música instrumental de qualidade e na promoção de atividades culturais acessíveis à população.

Processo seletivo

A seleção será realizada em quatro etapas: