PT realiza eleição interna neste domingo com chapa única

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Araçatuba promove, neste domingo, 6, o Processo de Eleições Diretas (PED) para escolha de sua nova direção local e do presidente que comandará o partido no município pelos próximos quatro anos.

A votação acontece até as 17h na subsede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), situada na Rua Fundador Vicente Franco, 45, no bairro São Joaquim. Estão aptos a votar 877 filiados com situação regular perante as regras estatutárias da legenda, mediante apresentação de documento com foto.

O PED é um instrumento tradicional do PT que permite aos filiados de todas as instâncias – nacional, estadual, regional e municipal – participarem diretamente da construção e renovação interna do partido, em um processo que valoriza o debate democrático.