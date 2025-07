Réu vai a júri por homicídio brutal no São Rafael em Araçatuba

De acordo com a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, Dicram teria surpreendido a vítima saindo do portão de sua residência. Após uma discussão, ele desferiu golpes com um objeto perfurocortante e perseguiu William, que tentou fugir, mas acabou caindo. Mesmo já ao solo, a vítima foi atingida diversas vezes, em um ataque descrito como cruel e impiedoso.

O crime ocorreu na noite de 27 de outubro de 2023, no bairro São Rafael, e causou grande comoção na comunidade. A sessão será aberta ao público e acontecerá no Fórum da cidade.

O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (3), a partir das 9h, Dicram Rodrigues de Oliveira, acusado de assassinar brutalmente o vizinho William Pereira da Silva Melchior com 18 golpes de estilete.

O laudo necroscópico confirmou 18 ferimentos por arma branca, incluindo uma lesão na região do pescoço que atingiu a artéria carótida, levando à morte por hemorragia aguda.

Durante o processo, o réu confessou o crime, alegando que suspeitava que William estivesse furtando seus bens. Inicialmente, afirmou ter agido em legítima defesa após ser agredido, mas admitiu ter “perdido a cabeça” e atacado a vítima.

A denúncia enquadra Dicram no artigo 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal. A Justiça manteve a prisão preventiva do réu por considerar a gravidade do crime e o risco de fuga.