Balanço da PM de Birigui registra 4,6 mil ocorrências no semestre

A 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), sediada em Birigui e sob o comando do Capitão PM Lugão, registrou, de janeiro a junho de 2025, 4.603 ocorrências atendidas e 7.546 buscas pessoais realizadas. No período, 94 pessoas foram presas em flagrante e 73 procurados pela Justiça foram capturados.

No combate ao tráfico de drogas e à criminalidade armada, foram apreendidos 1,97 kg de cocaína, 149 g de crack e 3,08 kg de maconha, além de 13 armas de fogo e 9 armas brancas. Foram recuperados 40 veículos furtados ou roubados.

A companhia também registrou 20 atos infracionais envolvendo 21 adolescentes. As ações contaram com apoio da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Ministério Público, Poder Judiciário e Prefeitura de Birigui.